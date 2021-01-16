شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى لـ نادر حمدى في زفافه: أنت مش عارف إحنا بنحبك إزاى لأنك تستاهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد حماقى، على حضور حفل زفاف صديقه المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى وسارة حسنى، وأهداهما باقة من أغنياته المميزة، ووجه كلمة لنادر حمدى قائلاً: "أنت مش عارف إحنا بنحبك إزاى، كنت محتاج فرح زى كده عشان تعرف وكل الناس الموجودين بيحبوك، وأنا كمان بحبك جدًا لأنك بنى آدم تستاهل كده واكتر.

كما حرص المطرب أحمد جمال على حضور حفل زفاف صديقه المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى على المنتجة سارة حسنى، وقدم لهما خلال الحفل أغنية "نشيد لعاشقين" وسط تفاعل النجوم الحاضرين أبرزهم المربى كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، والموزع توما وغيرهم من نجوم الغناء والطرب.

وحرص عدد من نجوم الفن والغناء على مشاركة المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى، الاحتفال بزفافه على المنتجة سارة حسنى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، منهم، الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعى، الموزع أمير محروس، المطرب أحمد الشامى, المطرب محمد نور، المطربة كارمن سليمان، المطرب حاتم فهمى، الموزع توما، المطرب مصطفى حجاج، كما حضر عدد من نجوم التمثيل منهم هشام ماجد، أكرم حسنى، أحمد فهمى، والمنتج وليد منصور

من ناحية أخرى شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل لؤلؤ، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.