شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تعاون إريانا جراندى مع ميجان ذا ستاليون ودوجا كات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك النجمة العالمية إريانا جراندى قدرة مذهلة على استثمار نجاحها ونجاح من حولها أيضا بشتى الطرق و كسب المزيد من الشعبية حول العالم، وأطلقت النجمة العالمية إريانا جراند على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ريمكس جديد لأغنيتها " 34 +35 " التى اطلقت كليبها شهر نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية ، لكن هذه المرة مع اثنتين من أهم و أشهر نجوم الراب فى العالم "ميجان ذا ستاليون" و"دوجا كات" .

واستطاع ريمكس أغنية " 34 +35 " أن يحقق أكثر من 5.9 مليون مشاهدة على موقع " يوتيوب " ، إضافة الى حصد أكثر من 816 ألف likes حتى الآن .

النجمة العالمية إريانا جراند

وقد ألمحت نجمة الراب الشهيرة دوجا كات سابقا إلى أنها تعاونت مع النجمتين إريانا جراندى وميجان ذا ستاليون وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "Twitter" فى وقت سابق من هذا الشهر .