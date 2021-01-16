شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى وهشام ماجد وأكرم حسنى ونجوم الغناء فى حفل زفاف نادر حمدى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن والغناء على مشاركة المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى، الاحتفال بزفافه على سارة حسنى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة.

وكان أبرز النجوم الحاضرين منذ الدقائق الأولى، الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعى، الموزع هانى محروس، المطرب أحمد الشامى, المطرب محمد نور، المطربة كارمن سليمان، المطرب حاتم فهمى، المطرب مصطفى حجاج، الموزع توما، كما حضر عدد من نجوم التمثيل منهم هشام ماجد، أكرم حسنى، أحمد فهمى، ووليد منصور

من ناحية أخرى شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل لؤلؤ، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.