شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود عن زيارته إلى أهرامات الجيزة: "مذهلة.. الحيوية في مصر لا تصدق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين" عن سعادته لزيارة أهرامات الجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة.

ونشر مينا مسعود، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورًا خلال زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة، وعلق قائلاً: "واحد ضمن قائمتي.. لقد زرت الأهرامات عدة مرات الآن، لكنني كنت أرغب دائمًا في العودة وركوب حصان عبر الصحراء والرياح في ظهري والأهرامات في الأفق".



مينا مسعود عبر انستجرام

وأضاف: "كان على أن أفعل ذلك لقد كان مذهلاً.. الحيوية فى مصر لا تصدق.. قم بالتعليق أسفل أهم مغامراتك.. أعطوني بعض الأفكار".



مينا مسعود

وتأتى زيارة مينا مسعود فى إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتى السياحة والآثار والهجرة للترويج للسياحة المصرية خارجيا، وقد شارك فيها كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب السابق.

وكانت رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالنجم المصرى مينا مسعود، لزيارته مصر خلال تلك الفترة، والذي تعد زيارته لعدد من المعالم السياحية البارزة كأهرامات الجيزة ترويجا للسياحة المصرية، نظرا لما وصل إليه النجم المصرى من مكانة وشهرة عالمية، وهو ما يؤكد على وطنية هذا الشاب المصرى الذى لم يتوان عن خدمة مصر فقد كان أحد المشاركين بمبادرات وزارة الهجرة، وأول سفير للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" التي تهدف للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وقد دعّم المبادرة بمقطع مصور حث فيه شباب المصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية والحفاظ على لهجتنا المصرية التي من شأنها الحفاظ على هويتنا وتراثنا.