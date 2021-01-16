شكرا لقرائتكم خبر عن جودى دينش حصلت على اللقاح الأول لمحاربة فيروس كورونا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت النجمة العالمية جودى دينش البالغة من العمر (86 عامًا) على أول تطعيم ضد فيروس كورونا " Covid-19 " الذى يهدد العالم.

فقد كشفت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار عن أنها تلقت أول جرعة لها من اللقاح الأسبوع الماضى وسيتعين عليها الآن أن تنتظر 11 أسبوعا وذلك لكى تحصل على الجرعة الثانية، وهو الخبر الذى نشرته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ديلى ميل ".



جودى دينش جودى دينش

وفى الحقيقة لم تحدد النجمة الشهيرة جودى دينش التى تتمتع بشعبية مذهلة حول العالم ما إذا كانت قد تلقت تطعيم "Pfizer / BioNTech" أو xford University/AstraZeneca ضد فيروس كورونا.

يذكر أن جودى دينش تمتلك شعبية جارفة حول العالم، حيث استطاعت نجمة الاوسكار الشهيرة أن تقدم سلسلة طويلة من الاعمال السينمائية الناجحة، ومن أبرزها: "A Handful of Dust" و"GoldenEye" و"Mrs Brown" و"The Shipping News" و"Ladies in Lavender"، وغيرهم الكثيرون.