شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خورشيد.. عازف الجيتار ضحية حادث مرورى منذ 40 عاما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحد من أشهر عازفى الجيتار فى العالم العربى، ولد لأسرةٍ فنية أبوه أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائى، والفنانة شريهان أخته غير الشقيقة.

منذ بداية شهرته حتى وفاته، عاش الفنان عمر خورشيد حياة مليئة بالتفاصيل التى كانت عاملا أساسيا فى انتشار الشائعات حوله، لكن أكثرها شهرة وتداولا هى الشائعات حول سبب وفاته.

ففى مايو 1981 تلقى الوسط الفني خبر مقتل خورشيد فى حادث عندما اصطدمت سيارته بعمود إنارة أمام منزله بالهرم ولم يبلغ عامه الـ 36 .

زوجته دينا روت قصة مقتله خلال التحقيقات، أنه بعد الانتهاء من عمله لاحقتهم سيارة، بدأ أصحابها فى استفزاز عمر وكيل الشتائم له ثم بدأوا بالتضييق على سيارته، ليخرج فى النهاية عن الطريق ويصطدم بقوة بجزيرةٍ فى منتصف الطريق، بينما طار جسده بقوة هائلة من السيارة