"إشاعات".. هذا ما قاله صديق عمر خورشيد عن الحادث الذي أودى بحياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال "ملك الجاز" الموسيقار يحيى خليل، إن علاقة صداقة قوية ربطت بينه وبين الموسيقار الراحل عمر خورشيد

وفي حلقة ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، قال "خليل" عن الحادث الذي أودى بحياة "خورشيد": "الحادثة كانت عادية وفيه إشاعات كتير طلعت إنه مات مقتول وفيه ناس جم من بره قتلوه، بس الكلام ده كله مش مصدقه".

وتابع: "حادثة عادية لأن طريق الهرم معروف قبل طلعة مينا هاوس فيه منحدر، وهو ماعرفش يتفاداه وخبط في العامود واتوفى".

وتحول عمر خورشيد، لـ"تريند" خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد مرور كل هذه السنوات من مصرعه في حادث، بالتزامن مع إعلان وفاة صفوت الشريف.

جدير بالذكر أن إيهاب خورشيد، وهو الأخ الأصغر لعمر من والده مدير التصوير الكبير أحمد خورشيد، أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن الأسرة تستقبل اليوم العزاء في عمر بعد مرور 40 عامًا على حادث الوفاة