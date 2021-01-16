10 صور من حفل زفاف نادر حمدي وسارة حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، مساء اليوم السبت، بحفل زفافه على المنتجة سارة حسني، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم: تامر حسين، أحمد فهمي، هاني رمزي، حاتم فهمي، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، محمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، عزيز الشافعي، توما، ومصطفى محفوظ وغيرهم.

ونشر الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة تجمعه مع العروسين، وعلّق: "أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك يا سارة، بحبكم جدا جدا جدا، ربنا يحفظكم ويسعدكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نادر حمدي مشاركته كموزع في ألبوم الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "من العشم" كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور.