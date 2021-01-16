"صوت الدلتا" تصدر بيانا بشأن أغنية "فينك يا حبيبي" لمحمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أصدرت شركة "صوت الدلتا" بيانا اليوم السبت، بعد حذف إدارة موقع "يوتيوب" أغنية الكينج محمد منير الجديدة "فينك يا حبيبي" بسبب مطالبة الشركة بملكية حقوق الطبع والنشر لكونها مالكة الأغنية الأصلية التي قدمها الفنان بحر أبو جريشة عام 1982.

وصرحت الشركة بإعادة نشر الأغنية بصوت الفنان محمد منير فقط، وللشركة المصرح لها حق استغلالها بكافة وجوه الاستغلال الحالية والمستقبلية في مصر وجميع أنحاء العالم للمدة المقررة قانونا فقط مع عدم الإخلال بالمصنف أو إدخال أي تعديل أو تحوير عليه، على أن يتم اقتسام عائدات البث وعرض الأغنية على موقع "يوتيوب" مناصفة بين "صوت الدلتا" وشركة "قنوات"، وعلى أن يتم سداد تلك العائدات مباشرة لكل منهما من إدارة موقع "يوتيوب".

وطرح محمد منير الأغنية مساء يوم الثلاثاء عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان الشاعر النوبي عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.

"فينك يا حبيبي" سبق وقدّمها الفنان بحر أبو جريشة في الثمانينيات، في ألبوم حقق مبيعات تجاوزت المليون ونصف نسخة، وهي واحدة من سلسلة أغاني تناولت موضوع الغربة.

وتقول كلمات الأغنية "فينك يا حبيبى يا دنيتنا، قاسية الأيام فين ودتنا، والطير رايح لبلادك حامل رسايل دمعتنا، فينك يا حبيبي يا مسافر، مع قمر الليل بيك بنساهر، حبك في قلوبنا مالوش آخر، مع أحلى غرامنا وعشرتنا، يا طير يا مروح في المغرب، روح لحبيبي تعال".

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا.