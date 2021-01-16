أول ظهور لـ اعتماد خورشيد بعد غياب سنوات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

بعد غياب سنوات؛ ظهرت المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد، في منزلها بمنطقة مصر الجديدة، حيث تستقبل ونجلها إيهاب خورشيد، المعزين في شقيقه الراحل عازف الجيتار عمر خورشيد، بعد نحو 40 عاما على وفاته وذلك بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.

وتقيم اعتماد خورشيد، مع نجلها إيهاب خورشيد، بعدما تركت منزلها بمنطقة الزمالك منذ رحيل نجلها "حمادة" لتعيش معه، بحسب تصريحاتها لـ"الخليج 365".

وكان إيهاب خورشيد، أثار جدلا كبيرا، اليوم السبت، بمنشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "نحب نذكر إخوانا بتوع له ما له، وعليه ما عليه، بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه (من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد على أنه طغى وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه)".

وتحوّل عمر خورشيد لـ"تريند" خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد مرور كل هذه السنوات من مصرعه في حادث غامض، وذلك بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف.

وتوفي عمر خورشيد، يوم 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية "دينا" في نهاية شارع الهرم أمام مطعم "خريستو".

وعمل "عمر" مع العديد من الفنانين أبرزهم: محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب".