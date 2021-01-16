مها أبوعوف: "عمر خورشيد كان مهنيني".. وهذه حقيقة الخلافات على الميراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كان ولا يزال عمر خورشيد أشهر عازفي الجيتار في مصر والعالم كله، وفي كل ذكرى يُعاد الحديث عن حياته، وعلاقاته النسائية، ورصيده الفني، وبالطبع حادث رحيله الغامض.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" أكتوبر الماضي، تحدثت الفنانة مها أبو عوف الزوجة الرابعة والأخيرة لعمر خورشيد، بعد وفاة زوجته الثالثة دينا خورشيد، عن حقيقة وجود خلاف بينهما على الميراث، ونفت الأمر جملة وتفصيلا.

وأضافت "إذا كان صاحب الشأن نفسه راح اللي كان أغلى من أي حاجة تانية، عمري ما فكرت في ميراث ولا أعرف هو ايه ولا كاتب ايه ولا مش كاتب ايه، لقيت نفسي بحكم محكمة بعد وفاته حارسة على التركة الموجودة لحد انتهاء إعلام الوراثة".

وأضافت "كان مهنيني في حياته، وده كان كفاية عليا، الفلوس بتروح وتيجي والإنسان هو اللي بيعمل الفلوس، وكلام فارغ، زهقت من الشائعات وعمر توفي يا حبيبي صغير، اللهم لا اعتراض، لكن مفيش كلام من ده 20 مليون وخلافات بجد محصلش".

جدير بالذكر أن إيهاب خورشيد، وهو الأخ الأصغر لعمر من والده مدير التصوير الكبير أحمد خورشيد، أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن الأسرة تستقبل اليوم العزاء في عمر بعد مرور 40 عامًا على حادث الوفاة.