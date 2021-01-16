فن ومشاهير

رامي صبري يعتذر لعزيز الشافعي وتامر حسين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذر الفنان رامي صبري للشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي بعد الخلافات التي نشبت بينهم خلال الأيام الماضية بسبب إعادته غناء "شكرا" التي طرحها الهضبة مؤخرا.

وكتب رامي منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، :"تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي، وعزيز الشافعي عزيز وغالي، كان سوء تفاهم وعدى وحصل خير".

يذكر أن رامي صبري اتهم الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين بمنح أغنية "شكرًا"، للفنان عمرو دياب وهي في الأصل ملكًا له.

تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي ???? وعزيز الشافعي عزيز وغالي ???? كان سوء تفاهم وعدى.. حصل خير ????Posted by Ramy Sabry on Saturday, January 16, 2021

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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