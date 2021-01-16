رامي صبري يعتذر لعزيز الشافعي وتامر حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذر الفنان رامي صبري للشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي بعد الخلافات التي نشبت بينهم خلال الأيام الماضية بسبب إعادته غناء "شكرا" التي طرحها الهضبة مؤخرا.

وكتب رامي منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، :"تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي، وعزيز الشافعي عزيز وغالي، كان سوء تفاهم وعدى وحصل خير".

يذكر أن رامي صبري اتهم الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين بمنح أغنية "شكرًا"، للفنان عمرو دياب وهي في الأصل ملكًا له.