"قطع برقبته والحادث متعمد".. مها أبوعوف تتحدث عن وفاة عمر خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل 3 أشهر تقريبا ومع وفاة دينا خورشيد، ثالث زوجات عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، عاد الحديث مرة أخرى عن حادث وفاته، والذي كشفت زوجته الرابعة الفنانة مها أبوعوف تفاصيله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة".

وقالت مها عن حادث السيارة الذي رحل بسببه خورشيد "حساها فيها تعمد، الذبح اللي في رقبته ده مش من الإزاز، لما تمت معاينة العربية عرفنا إن الإزاز ينزل زي البودرة ميدبحش، لكن كان فيه جرح 30 سم في الرقبة مقطوعة، وريد مقطوع، الحادث غامض وعمرك ما هتعرف سعاد حسني اتوفت إزاي ولا أشرف مروان اتوفى إزاي ربنا هو اللي يعلم وهو اللي بيحاسب".

وتابعت مها "يوم الحادث عدت الساعة 2 ونص صباحا وهو مرجعش، فضلت مستنياه وبقت حوالي الساعة 4 لقيت صاحب المكان اللي شغال فيه بيقولي عمر عندك قلتله لأ، قالي هشوف واكلمك تاني، رجع كلمني وقالي مها عرفنا ان عمر عمل حادثة وحالته خطر واتنقل المستشفى، عزت وقتها كان بيشتغل في مستشفى العجوزة ده في 29 مايو 1981".

وأضافت "رحنا هناك مامي عرفت أول واحدة، رجعنا البيت لقيت جيجي اخته وهويدا في حالة فظيعة لمدة أشهر أنا مش عارفة ايه اللي حصل، كانوا بيحكولي فوقت وأنا في تونس عزت أخد الفرقة نعمل حفلات في تونس 4 أشهر".

ونفت مها ما يتردد بأن يكون الحاداث بسبب قصة حب جمعت عمر خورشيد بفتاة من أسرة سياسية، موضحة "هو كان راجل محبوب وكنت متفهمة الوضع ده، كان فيه ستات كتير، بس مكنش أبدا على علاقة بأي حد زي ما قالوا".

جدير بالذكر أن إيهاب خورشيد، وهو الأخ الأصغر لعمر من والده مدير التصوير الكبير أحمد خورشيد، أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن الأسرة تستقبل العزاء في عمر بعد مرور 40 عامًا على حادث الوفاة، اليوم السبت في بيته.