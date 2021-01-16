أول صورة من عقد قران نادر حمدي وسارة حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، مساء اليوم السبت، بعقد قرانه على المنتجة سارة حسني، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة تجمعه مع العروسين، وعلّق: "أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك يا سارة، بحبكم جدا جدا جدا، ربنا يحفظكم ويسعدكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نادر حمدي مشاركته كموزع في ألبوم الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "من العشم" كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور.