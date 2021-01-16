شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبرى يعلن موعد طرح أغنية "شطبنا" على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب رامي صبري، عن موعد طرح أغنيته الجديد "شطبنا"، مؤكدًا أنه سيتم طرحها غدًا الأحد، 17 يناير، على كل منصات التواصل الاجتماعي وجميع التطبيقات في الوطن العربي، وفقًا لما ذكره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وانتهى الفنان رامى صبري من تسجيل أحدث أغنياته بعنوان "شطبنا"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها غدا على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية، لتكون أولى أغانى رامى صبرى فى عام 2021.

وبالنسبة لأزمة رامي صبري مع الشاعر تامر حسين والملح عزيز الشافعي، حيث كتب رامى صبري عبر خاصية الاستورى من خلال موقع إنستجرام: "تامر حسين عشرة نجاحات كتيرة أوى، وعزيز الشافعى عزيز وغالى، كان سوء تفاهم وعدى، حصل خير".

وكان الفنان رامي صبري فى وقت سابق كشف عن تدخل نقيب الموسيقين هانى شاكر والسيناريست مدحت العدل على خط أزمته الأخيرة مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، بعد غنائه أغنية "شكرا" للهضبة عمرو دياب بصوته على السوشيال ميديا، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"كلمني نقيب المهن الموسيقية الاستاذ هاني شاكر والدكتور مدحت العدل اليوم كل الاحترام لهم وحاضرهنسى اللي فات بس لو حصل أي تجاوز مرة تانية على أى قناة أو أى مكان علي السوشيال ميديا من الشاعر والملحن سيتم رفع دعوى قضائية ضدهم اللهم بلغت اللهم فأشهد".