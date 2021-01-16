شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من عقد قران الموزع الموسيقى نادر حمدى وسارة حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الموزع الموسيقى نادر حمدى بعقد قرانه مساء اليوم السبت على المنتجة سارة حسنى، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في أجواء مبهجة، وقد شارك الشاعر الغنائي تامر حسين، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صورة تجمعه مع العروسين.

وهنأ تامر حسين، نادر حمدي على عقد قرآنه قائلاً: "أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك ياسارة بحبكم جدًا جدًا جدًا.. ربنا يحفظكم ويسعدكم".



تامر حسين عبر فيسبوك

وفي وقت سابق، أكد المطرب محمد نور لـ"الخليج 365" أنه سيتم عقد قران الموزع نادر حمدى على المنتجة سارة حسنى على أن يكون مقتصرًا على الأهل والأقارب وأصدقائه المقربين، مشيرًا إلى أنه يتم موعد الزفاف خلال الأيام المقبلة مضيفا: أتمنى لهم التوفيق في حياتهم، وأقول له ألف مبروك لصديقي وعشرة عمرى.



تامر حسين مع العروسين





من ناحية أخرى شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل لؤلؤ، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.