شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة ترد على متابعة تطاولت عليها: "اعملى Unfollow علشان دمك ميتحرقش من حلاوتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هنا شيحة، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بصورة لها، معلقة: "أعدنى إلى ضوء الشمس"، ولاقت الصورة تفاعل الآلاف بين معجبيها على المنصة الاجتماعية.

لكن إحدى المتابعات تطاولت على الفنانة هنا شيحة عبر خاصية التعليقات المتاحة على إنستجرام، حيث علقت قائلة :"دمك يلطش.. ماتنحبين أبدًا"، ما دفع الفنانة هنا شيحة للرد عليها قائلة: "شكرا.. اعملي أن فولو علشان دمك ميتحرقش من حلاوتي ولذاذتي وبوستاتي".



هنا شيحة عبر انستجرام

وواصلت الفنانة هنا شيحة الاستمتاع بأجواء إجازتها فى مدينة دهب، حيث حرصت على السفر إلى هناك فى بداية 2021 للاستمتاع بأجواء المدينة الساحرة، ومؤخراً كشفت عن صورة جديدة لها من الأجواء هناك.

تلك الصورة ليست الأولى التى كشفت عنها الفنانة هنا شيحة خلال الاستمتاع فى دهب، حيث حرصت بالتزامن مع بداية العام الجديد على نشر عدة صور عبر خاصية "استورى" إنستجرام وكتبت وقتها "وادى الوشواش فى دهب، هذه هى مصر، وقت المغامرة، بحب دهب وقت وطاقة رائعة".

وفي وقت سابق، استرجعت الفنانة هنا شيحة ذكرياتها خلال عام 2020 وسلطت الضوء على أهم اللحظات التى عاشتها بها تحت شعار up and down، حيث جاءت تلك الصور بصحبة والدها وشقيقاتها وأبنائها، ثم صورتها مع مجموعة من أصدقائها تتوسطهم مع محمود شاهين، وذلك بعدما كشف الأخير فى وقت سابق عن وجود علاقة عاطفية بينهما.