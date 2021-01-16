عمرو يوسف ودينا الشربيني في برنامج "بصراحة مع" على MBC1

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"الخليج 365" من بيروت: لقطة عن قرب وأخرى عن بعد. نجمان تجمعهما معرفة شخصية أو مهنية يلتقيان في الاستديو من دون وسيط ولا مذيع. نجوم، ممثلون، مطربون، وغيرهم يجتمعون على فنجان قهوة كل أسبوع، تدور بينهما دردشة عفوية هما بطلاها، بسلاسة وحرية وموضوعية، ضمن البرنامج الجديد "بصراحة مع" الذي يُعرض على MBC1.

بين الضحك والانفعالات والمواقف الإنسانية يسأل النجمان بعضهما بعضاً، ببساطة وتلقائية ويتبادلون خبرات الحياة وتجاربها ويتحدثون عن هواجسهم وأفكارهم ويعبرون عن انفعالاتهم وربّما عن مخاوفهم. ويسألون بعضهم عن قضايا يتجنبون التطرق إليها عادة أو مناقشتها، كأزمة منتصف العمر، وعقد النقص في حياة كل منهم، الحب والوحدة والفشل والندم ومدى الرضى عن الذات. ويتطرق كل ضيف إلى موقف أو لحظة أثرت فيه ولا يمكنه نسيانها في حياته المهنية أو العائلية، ولم يتطرق إليها قبل ذلك في الإعلام، إضافة إلى الهاجس الأكبر في حياة كل من الضيفين خلال الفترة الحالية.

يسير اللقاء في الحلقة الأولى "بصراحة مع" عمرو يوسف ودينا الشربيني، حيث يسألان بعضهما عن أكبر مخاوفهما في الحياة، وعن التمييز بين الرجل والمرأة ومحاولات المرأة المستمرة لإثبات نفسها في مجتمع ذكوري، والأفكار الخاطئة عن الزواج والعلاقات التي تدور حول هذا الموضوع، ثم أهمية أن يظهر الشخص حقيقته إلى الشريك قبل الزواج، حب التملّك والتعوّد... ويقف يوسف محامي دفاع عن الرجال، معتبراً أنهم الأمهر في مجالات عملهم ويتفوقون فيها على النساء، كمجالات الطهي والأزياء وغير ذلك، وهو ما يثير حفيظة دينا وتجيب بطريقتها. كما يتوقفون عند موضوعات أخرى، كنظرة كل منهما إلى مسألة التنمر وانعكاسها على الأفراد والخشية من المرض والموت، والرعب اليومي الذي يسببه وباء كورونا.

ويتوجه عمر إلى دينا باتهام أنها إنسانة متسرّعة، فما السبب؟ ولماذا تتهمه هي بأنه يُظهر خلاف ما يضمر في الواقع؟ كما يكشف كل منهما عن طريقة تحضيره لأدواره التمثيلية. وفي إطار عفوي يسجل كل منهما اعترافات مهمة، يتم الكشف عنها في سياق الحلقة.

الجدير بالذكر أن الحلقات المقبلة ستجمع بين الممثلين دانييلا رحمة ومعتصم النهار، الممثل والمذيع المصري أحمد فهمي والممثل السعودي أحمد شعيب وغيرهم من النجوم والممثلين.

