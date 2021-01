ماريان فايثفل قد لا تعود يوما للغناء بسبب مضاعفات كوفيد-19

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

لندن: كشفت المغنية البريطانية ماريان فايثفل لصحيفة "ذي غارديان" أنها قد لا تستطيع العودة يوما إلى الغناء بسبب تبعات إصابتها بحالة خطرة من كوفيد-19 في أبريل.

وكانت أيقونة الروك في الستينات البالغة 74 عاما قد مكثت ثلاثة أسابيع في المستشفى في أبريل، بعدما تعرضت لمضاعفات خطرة جراء إصابتها بكوفيد-19، ما شكّل تهديداً على حياتها.

وقالت في مقابلة مع "ذي غارديان" قبل إطلاق ألبومها المرتقب "She walks in Beauty" في أبريل المقبل والذي سجّلته قبل إصابتها بالفيروس "كل ما أعلمه هو أني كنت في مكان مظلم، كان ذلك أشبه بالموت".

ورغم زوال الخطر على حياتها، أوضحت المغنية أن "الرئتين لا تزالان في وضع سيء" لديها كما أنها لا تزال تستعين بجرعات من الأكسجين، مشيرة إلى أنها عاجزة حالياً عن الغناء. وقالت "أتت طبيبة لرؤيتي وأبلغتني بأنها لا تظن أن رئتيّ ستتعافيان يوما".

وأضافت "لن أستطيع الغناء يوماً ربما، قد يكون كل شيء انتهى. سأعيش اضطراباً هائلاً إذا ما حصل ذلك".

وتبقي المغنية التي تخطت أزمات شتى من مشكلات الإدمان ومحاولة الانتحار وحياة التشرد والسرطان، على الأمل في أن تعيد "معجزة" لها صوتها.

وكانت ماريان فايثفل دخلت عالم الشهرة في سن السابعة عشرة مع أغنيتها "As Tears Go By" التي كتبها ميك جاغر وكيث ريتشاردز من "رولينغ ستونز".