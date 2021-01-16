رامى صبرى يعلن انتهاء أزمته مع عزيز الشافعى وتامر حسين: "سوء تفاهم وعدى"

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الجدل أثارها المطرب رامى صبرى من جهة والشاعر تامر حسين بالإضافة إلى الملحن عزيز الشافعى من ناحية أخرى، حيث شهدت الأيام الأخيرة شد وجذب بينهم، واتهامات، يبدو أنها انتهت مؤخرًا بعدما كتب رامى صبرى عبر خاصية الاستورى من خلال موقع إنستجرام: "تامر حسين عشرة نجاحات كتيرة أوى، وعزيز الشافعى عزيز وغالى، كان سوء تفاهم وعدى، حصل خير".



رامى صبرى على انستجرام

وكان الفنان رامي صبري فى وقت سابق كشف عن تدخل نقيب الموسيقين هانى شاكر والسيناريست مدحت العدل على خط أزمته الأخيرة مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، بعد غنائه أغنية "شكرا" للهضبة عمرو دياب بصوته على السوشيال ميديا، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"كلمني نقيب المهن الموسيقية الاستاذ هاني شاكر والدكتور مدحت العدل اليوم كل الاحترام لهم وحاضرهنسى اللي فات بس لو حصل أي تجاوز مرة تانية على أى قناة أو أى مكان علي السوشيال ميديا من الشاعر والملحن سيتم رفع دعوى قضائية ضدهم اللهم بلغت اللهم فأشهد".

فيما رد عزيز الشافعي علي تصريح رامي صبري، عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"أولا هي دعوى مش دعوة، دعوة دي لما تعزمنا على حفلة ثانيا: احنا صحاب الحق مش أنت خالص ثالثاً.. بالنسبة لتهديدك لينا باللجوء للقضاء فدي الحاجة الوحيدة الصح اللي أنت قولتها وأنا ما كانش في بالي خالص أخد حقي منك في اتهامك الكاذب ليا من خلال القضاء".

وتابع: "احتراما للزمالة واحتراما للناس اللي بتتابعنى وبتلومنى عشان بكبر في موضوع صغير وبرد على الإساءة والكذب اللى أنت مكمل فيه لكن أنا موافق، ومن بكره هاخد الإجراءات القانونية ضد التشهير والافتراء والزور اللى أنت ارتكبته فى حقنا".