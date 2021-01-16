شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت بأول أيام تصوير فيلم Don't Look Up مع دى كابريو وجينيفر لورانس..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة كيت بلانشيت إلى طاقم عمل فيلم Don't Look Up، حيث التقطت أكثر من صورة لها حسب موقع الديلى ميل، والذى سلط الضوء على أول أيامها مع تصوير مشاهدها في الفيلم الذى يقوم ببطولته كل من النجمين ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس، حيث يحاول الثنائى خلال الفترة الماضية الانتهاء من تصوير أدوارهما بالعمل.



كيت بلانشيت

كما انضمت للفيلم اريانا جراند أيضًا وأعلنت عن ذلك في وقت سابق عبر حسابها على موقع إنستجرام، من خلال صورة توضح وجودها بلوكيشن العمل، ومن المفترض عرض الفيلم هذا العام على شبكة نت فليكس.



كيت بلانشيت وصورة أخرى

وكان النجم ليوناردو دى كابريو ظهر خلال أحدث صور له من تصوير فيلمه الجديد Don't Look Up، والذى يحظى باهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام خاصة أن الفيلم يشارك به ليوناردو مع النجمة جينيفر لورانس، ومؤخراً التقطت صور لليوناردو أثناء وجوده أمام النيران أثناء اشعالها في أحد البيوت وفقاً لموقع الديلى ميل في إشارة إلى أحداث شغب يشهدها العمل.

وعاد الفنان ليوناردو دى كابريو مرة أخرى إلى تصوير فيلمه الجديد مع جينيفر لورانس Don't Look Up، وذلك بعدما حصلا على أجازة بسبب احتفالات العام الجديد خلال الأيام الماضية، قبل عودتهما مرة أخرى وفقاً لموقع hollywoodlife حيث أكد خلال تقرير أن ابطال الفيلم عادوا لتصوير مشاهدهم داخل ولاية بوسطن.

حيث تم رصد ليوناردو باللوك الجديد له خلال الفيلم الذى يلعب فيه دور عالم فلك، في حين حرصت جينيفر لورانس على أن تلتزم بإجراءات الحجر الصحى بواسطة الفيس شيلد.

وكان ليوناردو دى كابريو حرص على الاحتفاء بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على علاقته مع صديقته كاميلا مورنو، حينما غادر موقع تصوير فيلمه الجديد نهاية العام الماضى وسافر إلى لوس أنجلوس للاحتفال مع كاميلا بتلك المناسبة.