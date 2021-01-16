شكرا لقرائتكم خبر عن Dr. Dre يعود لمنزله بعد أيام قضاها فى العناية المركزة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الدكتور درى Dr. Dre إلى المنزل من جديد وذلك بعد فترة من دخوله المستشفى بعد إصابته بتمدد الأوعية الدموية فى الدماغ، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ان ام أى".

أشارت التقارير التى تم تداولها أن مغنى الراب الشهير Dr. Dre قد عانى من تمدد الأوعية الدموية الدماغية يوم الإثنين (4 يناير) وعاد لمنزله وذلك وفقًا لما ذكره صديقه النجم العالمى "Ice-T" وأشار من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر" أنه يبدو جيد وفى أمان.

تم نقل مغنى الراب والمنتج الشهير إلى وحدة العناية المركزة فى مستشفى Cedars-Sinai بلوس أنجلوس فى الولايات المتحدة الامريكية يوم الاثنين (4 يناير)، بعد إصابته بتمدد الأوعية الدموية الدماغية.

يذكر أن Dr. Dre بدأ مسيرته الفنية عام 1985، واستطاع بفضل موهبته المذهلة أن يكون واحد من أهم نجوم الراب فى العالم، ومن أبرز الجوائز التى نالها "Grammy" و"MTV Video Music Awards"، وغيرهم.