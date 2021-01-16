شكرا لقرائتكم خبر عن الفوتوشوب يجعل عبد الحليم حافظ واقفا أمام قبره قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول منذ ساعات رواد السوشيال ميديا صورة للمطرب الراحل العندليب عبد الحليم حافظ يقف أمام قبره، وقيل إنه اشترى لوحة رخامية ونقش عليها اسمه قبل وفاته بأعوام، لشعوره بقرب الأجل، ولكن اتضح أن هذه الصورة فوتوشوب، حيث إن الصورة جاءت وهو مستند على كرسى أمام قبره وشعوره بقرب الرحيل.

عبدالحليم حافظ ولد في 21 يونيو عام 1929 بقرية الحلوات بمحافظة الشرقية، هو رابع أشقائه، توفيت والدته عقب ولادته مباشرة إثر إصابتها بحمى النفاس، أما والده، فرحل قبل أن يكمل عامه الأول، ليصبح يتيم الأم والأب، وينتقل إلى العيش في بيت خاله.

درس في المعهد العالي للموسيقى، وكتبت ثورة يوليو 1952 شهادة ميلاده الفنية، عاني بسبب إصابته بمرض البلهارسيا وتفاقم المرض منذ عام 1956 وحتى رحيله في مثل هذا اليوم 1977، عن عمر يناهز 47 عامًا.

ترك "حليم" عددًا كبيرًا من الأغاني الرومانسية والوطنية والأدعية الدينية، التي ما زال يرددها أجيال اليوم من المطربين والمطربات، كما شارك في بطولة 16 فيلمًا، حققت نجاحًا كبيرًا، وتحظى بإقبال كبير عند عرضها على القنوات الفضائية حتى اليوم، منها "بنات اليوم"، "الخطايا"، "يوم من عمري"، "حكاية حب"، "شارع الحب"، "الوسادة الخالية"، وكان آخرها "أبي فوق الشجرة" والذي شارك في بطولته الفنانة نادية لطفي والوجه الجديد آنذاك الفنانة ميرفت أمين، والفيلم عن قصة للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومن إخراج حسين كمال.