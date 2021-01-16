خاص| شقيق عمر خورشيد يكشف تفاصيل لأول مرة: صفوت الشريف عذبنا 50 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال إيهاب خورشيد، شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، إن أسرته بدأت بالفعل منذ صباح اليوم السبت، استقبال المعزين في الراحل في منزلها بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بعد نحو 40 عاما على وفاته.

أضاف شقيق عمر خورشيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "صفوت الشريف عذبنا 50 سنة، أمي السيدة اعتماد خورشيد شهدت ضده في محكمة الثورة سنة 1968، ونتيجة الشهادة دي بعد ما بقى وزير انتقم منها ومن أولادها، ما حدث شيء أغرب من الخيال".

واصل: "أمي دخلت المستشفى 3 مرات وهي عضوة رقم 113 غرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين، وزوجة أشهر مدير تصوير في مصر أحمد خورشيد، ومفيش حد فكر يرفع سماعة التليفون عليها، إحنا اللي أسسنا ستوديو مصر، وأمي اللي عملت أكبر ستوديو طبع وتحميض أفلام سينمائية، مدينة الإنتاج الإعلامي فكرة أمي وأبويا، والرسومات إحنا اللي مقدمنها، سرقنا ونهبنه، سعادته وسعادة عياله بُنيّت على تعاستنا والشقاء الذي تعرضنا له".

وكان إيهاب خورشيد، أثار جدلا كبيرا اليوم السبت، بمنشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "نحب نذكر إخوانا بتوع له ما له، وعليه ما عليه، بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه (من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد على أنه طغى وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه)".

وأضاف: "كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم (موت العبد الفاجر الظالم يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب).. الأسرة تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة.. الله يرحمك يا عمر".

وتوفي عمر خورشيد، يوم 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية "دينا" في نهاية شارع الهرم أمام مطعم "خريستو".

وتحول عمر خورشيد، لـ"تريند" خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد مرور كل هذه السنوات من مصرعه في حادث، وذلك بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف، وهو نفس ما حدث مع السندريلا سعاد حسني.