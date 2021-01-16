خاص| هل تستقبل أسرة سعاد حسني العزاء فيها بعد 20 عاما على وفاتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

هل تستقبل أسرة سعاد حسني العزاء فيها بعد 20 عاما على وفاتها؟ "الخليج 365"، طرح هذا السؤال على جانجاه عبدالمنعم، شقيقة النجمة الراحلة سعاد حسني، وذلك عقب وفاة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، والذي اتهمته- في تصريحات تليفزيونية سابقة وبدون دليل- بـ"قتل السندريلا" في 21 يونيو 2001.

شقيقة سعاد حسني قالت لـ"الخليج 365": "مش هنستقبل عزاء بمعنى عزاء، مش مشكلة حكاية العزاء دي، بس لو حد هيتكلم في التليفون يعزي أهلا به، لكننا لسه مخدناش حقها، إحنا بندور على حقها بشكل قانوني، عشان يبقى كل كلامنا قانوني، لكن هو مات وكل الناس هتموت، هل يعني بموته اننا أخدنا حقها؟ لأ مش بموته، نبحث عن حقها بشكل قانوني عشان الناس تعرف الحقيقة كلها بالقانون، لازم الناس كلها تعرف الحقيقة حتى لو كانوا ميتين، ده مش كلام مرسل، دي حقيقة ولازم يتم إثباتها بالقانون".

وعن إعلان أسرة عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، استقبالها العزاء في الراحل بعد 40 عاما من وفاته، قالت شقيقة سعاد حسني: "الفرق بين أسرة المرحومة السندريلا وأسرة عمر خورشيد الله يرحمه، أنهم معندهمش دليل على إدانة صفوت الشريف، لكن أنا عندي دليل وإثبات على إدانته".

وعن إمكانية اللجوء للقضاء، قالت شقيقة سعاد حسني: "أنا مش هسكت، ومش هعلن على حاجة غير لما يكون في حاجة إيجابية، بس أنا مش هسكت".

وكانت جانجاه عبدالمنعم، شقيقة النجمة الراحلة سعاد حسني، قد علّقت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" على خبر وفاة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، والذي اتهمته- في تصريحات تليفزيونية سابقة وبدون دليل- بـ"قتل السندريلا"، قائلةً: "ربنا موّته بأقل مخلوقاته، كل هذا الجبروت مات بأقل مخلوقات المولى عز وجل، سبحانك يا رب، أنت سبحانك المنتقم الجبار".