بدء استقبال المعزين في عمر خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال إيهاب خورشيد، شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن أسرته بدأت بالفعل استقبال المعزين في الراحل بمنزلها بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بعد نحو 40 عاما على وفاته.

وكان إيهاب خورشيد، أثار جدلا كبيرا اليوم السبت، بمنشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "نحب نذكر إخوانا بتوع له ما له، وعليه ما عليه، بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه (من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد على أنه طغى وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه)".

وأضاف: "كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم (موت العبد الفاجر الظالم يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب).. الأسرة تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة.. الله يرحمك يا عمر".

وتوفي عمر خورشيد، يوم 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية "دينا" في نهاية شارع الهرم أمام مطعم "خريستو".

وتحول عمر خورشيد، لـ"تريند" خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد مرور كل هذه السنوات من مصرعه في حادث، بالتزامن مع إعلان وفاة صفوت الشريف، وهو نفس ما حدث مع السندريلا سعاد حسني.