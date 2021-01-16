"خليفة ميركل" يتعهد بمحاربة أعداء الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد آرمين لاشيت، الزعيم الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، والذي يقترب من خلافة أنجيلا ميركل بمحاربة أعداء الديمقراطية

وقال لاشيت إنه :" سيجري حوارا مع جميع الأحزاب الديمقراطية في البلاد"، مطالبا الديمقراطيين بالوقوف معا في مثل هذه الأوقات.



وأضاف لاشيت :"صارت عبارة الوحدة والعدالة والحرية ذات أولوية أكثر من أي وقت مضى، خاصة في هذه الأيام التي نشهدها في العالم"، مشيرا إلى مطلع النشيد الوطني الألماني.

ومضى يقول "دعونا نحارب سويا من أجل هذه المبادئ ضد كل من يريد تعريضها للخطر".

وفاز أرمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا، برئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم "يمين وسط".

ويعد فوز أرمين لاشيت بمثابة وضع قدمه على أولى خطوات خلافة أنجيلا ميركل على رأس الحكومة الألمانية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أجرى المؤتمر العام للحزب الديمقراطي المسيحي، انتخابات رئاسة الحزب في أجواء استثنائية، حيث صوت نحو ١٠٠٠ مندوب عبر الإنترنت لأول مرة بسبب جائحة كورونا.

ولم يستطع أحد من المرشحين الثلاثة حسم الانتخابات من الجولة الأولى، حيث حصل لاشيت على ٣٨٠ صوتا، وفيريدرش ميرتس، الزعيم السابق للكتلة البرلمانية للحزب على ٣٨٥ صوتا، والنائب البرلماني نوربرت روتغن على ٢٢٤ صوتا.

وبالتالي، أجرى الحزب جولة إعادة بين لاشيت وميرتس، صاحبي أعلى الأصوات في الجولة الأولى، حيث فاز بها لاشيت وبات رئيس الحزب خلفا لوزيرة الدفاع الحالية إنغريت كرامب كارنباور.

وحصل لاشيت على 521 صوتا فيما حصد ميرتس 466 صوتا.