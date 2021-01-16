شكرا لقرائتكم خبر عن بيان المؤلفين والملحنين يؤكد حق محمد منير فى تقديم "فينك يا حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ جمهور الكينج محمد منير أمس بحذف فيديو أغنية "فينك يا حبيبى"، التي طرحها منذ يومين على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ضمن ألبومه الجديد "باب الجمال"، وجاء حذف الاغنية لامتلاك حقوقها لشركة صوت الدلتا، بعدما قامت إحدى الشركات المتخصصة في الديچيتال بإعادة تسجيل الأغنية بصوت محمد منير بالكلمات نفسها واللحن نفسه، دون الرجوع للمالك الأصلي "صوت الدلتا" أو حتى الرجوع لملحن ومؤلف الأغنية الأصلية.

وأصدرت جمعية المؤلفين والملحنين بيانًا صحفيًا أكدت فيه:

لم تتسلم الجمعية أي شكوى من جانب الكينج محمد منير أو قنوات تفيد بحذف الأغنية أو وقف بثها، ووضح البيان أن "صوت الدلتا" تمتلك فقط حقوق التسجيل بصوت المطرب الأصلي، ولكن المنوط بالموافقة ومنح تصاريح لأي جهة إنتاجية أو مطرب هما المؤلف والملحن فقط أو من ينوب عنهما.



بيان المؤلفين والملحنين

كما أكد البيان أن: الشركة المنتجة تمتلك حقوق "فينك يا حبيبي" بصوت بحر أبوجريشة فقط، ومسؤولي «قنوات» حصلوا على موافقة وتصاريح من جمعية المؤلفين والملحنين باستغلال الكلمات واللحن مرة أخرى، ولم يتم التصريح باستغلال التسجيل الأصلي وبالتالي ليس هناك أي مشكلة قانونية على الإطلاق.

ويواصل الكينج طرح ألبومه الجديد باب الجمال الذي يضم 5 أغانى، وهي: "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، وذوق كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا.