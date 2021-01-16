شكرا لقرائتكم خبر عن على حميدة فى حواره مع تليفزيون الخليج 365: تامر حسنى هو "الـtop " في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حواره على تليفزيون الحياة قال النجم على حميدة ببرنامج " فينك يا نجم " الذى تقدمه منه يحيى حينما سألته عن الأنجح على الساحة الغنائية عمرو دياب أم تامر حسنى فقال لها إن تامر حسنى هو "التوب "على الساحة الغنائية حاليا.

من ناحية أخرى أعرب الفنان على حميدة عن امتنانه لصدور قرار علاجه على نفقة الدولة بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون الخليج 365: "بعد صدور قرار علاجى على نفقة الدولة، شعرت كأنى فعلا جزء من تراب هذا البلد، وبأحب مصر كثيرا وكل الدول العربية.. وفور خروجى من المستشفى سأقوم بإصدار أغنية وطنية تعبيرا عن حبى وامتنانى لما قدمته الدولة لى".

وعن زيارة الفنانين له خلال فترة مرضه قال حميدة بلغة يغلب عليها اليأس والحزن: "أنا زعلان من المطربين المصريين، وكنت أتمنى زيارتهم وسؤالهم عنى، وتحديدا الفنان حميد الشاعرى والفنان تامر حسنى".

وأضاف حميدة أنه عانى فى الفترة الأخيرة من بعض المشاكل الصحية في المرارة.