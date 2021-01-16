شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح فى صورة من أهل الكهف مع النبوى وأيمن بهجت: مبسوط إنى مع أساتذة كبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته بالعمل خلال فيلم أهل الكهف، وذلك من خلال صورة من الكواليس استعان بها للإشارة إلى احترامه الكبير للأساتذة الذين يعملون معه فى أحداث الفيلم، وكتب ممدوح فى تعليقه على الصورة: "مبسوط جدًا إني هشتغل مع النجم خالد النبوي واساتذة كبار زي أيمن بهجت قمر وعمرو عرفة، استنونا قريب فيلم أهل الكهف".



محمد ممدوح وخالد النبوى وأيمن بهجت قمر

وكان المنتج وليد منصور طرح البوسترات الرسمية لفيلم "أهل الكهف"، أمس حيث تم تصميم بوستر لكل نجم، ومن المقرر طرح الفيلم بالسينمات في موسم الصيف المقبل 2021.

وانتهى صناع الفيلم من تصوير الديكور الأول في مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد 4 أيام متواصلة من التصوير جمعت معظم أبطال العمل، وصوّر فريق العمل بعض المشاهد الأخرى بأحد الاستوديوهات بمنطقة الهرم، ومن المقرر أن يسافر فريق العمل إلى المغرب لتصوير عدد كبير من المشاهد هناك.



خالد النبوى ومحمد ممدوح مع المؤلف ايمن بهجت

فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من: خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفى وخالد الصاوي ومصطفى فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور.

وكان اَخر تعاون بين المنتج وليد منصور والمؤلف أيمن بهجت قمر فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني، والذي عرض عام 2018، وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية، حيث تخطت إيراداته تلك الوقت 70 مليون جنيه.