شكرا لقرائتكم خبر عن العين صابتها .. كاتى هولمز بوجه شاحب وإطلالة مٌهلهلة فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمت النجمة العالمية كاتى هولمز محبيها وعشاقها وذلك ظهورها بإطلالة مٌهلهلة لاقت سلسلة من الانتقادات خلال الساعات القليلة الماضية، وجاءت هذه الاطلالة المٌهلهلة لهولمز بعد حفاظها لمدة طويلة على إطلالتها الجذابة التى كانت دائما تخطف الأنظار.

التقطت عدسات مصورى " الباباراتزى" عدة صور لكاتى هولمز البالغة من العمر (42 عاما) خلال تجولها فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مع صديقها إميليو فيتولو جونيور ذو الـ(33 عامًا)، فبعد فترة من تركيز المعنيين بالأزياء والموضة على اطلالاتها المختلفة كانت إطلالة الأخيرة للنجمة الشهيرة بمثابة صدمة، وذلك بعد وصفها بالـ"مٌهلهلة"، فاختارت أن ترتدى "بدلة" غير منسقة من الجينز، كما بدت النجمة الشهيرة بعدد من الصور وكأنها مرهقه بعد ظهور وجهها شاحب تماما .

يذكر بعد تركيز وسائل الاعلام الفنية الشهيرة على علاقة كاتى هولمز و صديقها، أكد مصدر مقرب من الثنائى تحدث لموقع " People " مؤخرًا عن هذه العلاقة المزدهرة ، حيث أكد أن هلمز وفيتولو يستمتعن معا بكل لحظة، وبالرغم من تعرض إيميليو للكثير من التوتر خلال هذا العام بسبب الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا و الذى أثر على أعمال المطاعم، إلا أن هولمز كانت دائما تدعمه، واستكمل المصدر قائلاً: "لأن كاتى هولمز لا تعمل، فقد كان لديهما الوقت الكافى والمناسب للتعرف على بعضهم البعض ودعم العلاقة بشكل كبير" .