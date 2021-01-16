شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب ينتهى من تصوير "ضربة معلم" فى شبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد رجب من تصوير مسلسله "ضربة معلم" الذى يذاع حاليًا على قناة "سى بى سى" وإخراج إسماعيل فاروق، وقد احتفل فريق العمل داخل أحد أستوديوهات شبرامنت بانتهاء المسلسل والتقطوا صورًا تذكارية مع النجم محمد رجب.

وتصدرت معظم حلقات المسلسل محركات البحث في جوجل بعد العديد من المفاجآت التي تكشفها الحلقات وتطور الأحداث، والتى تدور حول "جابر" الشاب المصرى الذى يأتى من الطبقة المتوسطة.

ويعمل محمد رجب كـ"عتال" فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.

وشهدت الأحداث السابقة ذهاب منصور "محمد عز" إلى منزل أميرة العايدى طليقة والده الحاج شيردى "رياض الخولى" وابنته ليلى "هاجر أحمد" وهددهما بعدما علم بوصية والده

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.