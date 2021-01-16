شكرا لقرائتكم خبر عن انجي خوري .. أزمات مستمرة لنجمة السوشيال ميديا بسبب الفيديوهات الفاضحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انجي خوري تتصدر التريند بعد إلقاء القبض عليها

تصدر اسم السورية انجي خوري نجمة السوشيال ميديا التريند الساعات الماضية، بسبب خبر إلقاء القبض عليها بسبب صور وفيديوهات فاضحة لها على السوشيال ميديا.



انجي خوري

انجي خوري تثير الجدل دائما بأفعالها

انجي خوري دائما تثير الجدل بأفعالها و صورها، حيث نشرت من قبل صور لها عارية، وفيديو وهى ترقص مع أحد الشباب فى أحد أماكن السهر بطريقة مثيرة على أغنية "إنت حبيبى" وقام الشاب بالتقرب منها وتقبيلها.

فيديوهات انجي خوري



انجي خوري

انجي خوري تكسر حكم إلغاء إقامتها فى لبنان ومن المعروف أن انجي خوري خلال الأشهر الماضية قامت بكسر الحكم الصادر ضدها بإلغاء إقامتها فى لبنان على خلفية انتشار فيديوهاتها الفاضحة، حيث أثارت انجى خورى الجدل مرات عديدة بسبب فيديوهات وصورها الفاضحة التى تنشرها على الـ Social media بهدف زيادة عدد المتابعين مما جعل السلطات اللبنانية تقوم بترحيلها خارج لبنان ومنع إقامتها .

انجي خوري معلومات عن انجي خوري بعد القبض عليها فى سوريا بسبب الفيديوهات الفاضحة معلومات عن انجي خوري بعد القبض عليها فى سوريا بسبب الفيديوهات الفاضحة وأثارت انجي خوري واسمها الحقيقى " نجوى خليق الله " ضجة منذ فترة بعد اساءت للنجمة و كوكب الشرق أم كلثوم ، حيث سألت متابعيها و هى ترتدى ملابس شبة عارية " مين بتحبوا بالليل أكتر انا ولا أم كلثوم؟ ".

انجي خوري

تفاصيل أزمة انجي خوري مع الفنانة قمر بسبب أدم

يبدو أن قصة انجي خوريتضم طرف ثالث وهى النجمة قمر وضع اسمها ضمن الأزمة وكانت مادة خصبة للمواقع خلال الساعات الماضية ، و خاصة أنها كانت تتحدث منذ فترة طويلة عن شيراز وتهاجمها ووصفتها بانها متحولة جنسيا مؤكدة أنها أجرت عدد من العمليات لتتحول من شاب لفتاة وهو ما أشارت إليه قمر منذ فترة طويلة.

انجي خوري وقصة مشاكلها مع شيراز وكيف تحولت قمر من عدوة لحبيبه؟

من جهة آخرى كانت تربط قمر عداوة بـ انجي خوري بسبب طليق قمر وهو الفنان آدم والذى اتهمته انجي خوري بخطفها وضريها ، بينما أشارت عدد من المواقع اللبنانية أن قمر و انجي خوري تمت مصالحتهما بشكل مفاجئ و بدون أى مقدمات وبعد سلسلة طويلة من الاتهامات والسباب المتبادل بينهن.



انجي خوري

فيديوهات انجي خوري النيابة السورية توجه إلى انجي خوري تهم سب وقذف الفنانة شيراز، والتشهير بها، والتسلل إلى الأراضي اللبنانية خلسة لعدد من المرات، حتى باتت مهددة بالسجن لمدة 6 أشهر.

انجي خوري .. آخر مجانين التريند بفيديوهات وصور فاضحة انجي خوري تعتبر إحدى المؤثرات بمواقع التواصل الاجتماعي، ودائمًا تعلن سخطتها تجاه أسرتها التي أهملتها، وظهورها في مقاطع فيديو خارجة. وفى فبراير 2020 ألقت شرطة الآداب اللبنانية القبض على انجي خوري بعد دخولها إلى الحدود اللبنانية خلسة، وكسرها الحكم الصادر بحقها بإلغاء إقامتها في لبنان على خلفية انتشار فيديوهاتها الفاضحة. وكان مكتب الآداب ومكافحة المخدرات فى لبنان وجه اتهامات لـ انجي خوري بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات.

انجي خوري

انجي خوري اسمها بالكامل نجوى خليق الله إبراهيم خليل، ولدت بمدينة حلب السورية في 12 أكتوبر عام 1997.

معلومات عن انجي خوري بعد القبض عليها .. مخدرات ودعارة وسب وتشهير الأبرز

انجي خوري تثير الجدل عدة مرات بسبب الفيديوهات الفاضحة التى بثتها على السوشيال ميديا.

السلطات اللبنانية تقرر ترحيل انجي خوري خارج لبنان ومنع إقامتها بسبب الفيديوهات الفاضحة.

تم اطلاق لقب "سما المصري اللبنانية" على انجي خوري بعد ظهرها في العديد من الصور والفيديوهات شبه عارية.

انجي خوري حاولت دخول المجال الفني من خلال كليب لبناني، مع الفنان آدم.

انجي خوري تعترف بإقامة علاقة مع ناشط لبناني استمرت لـ 4 سنوات.

انجي خوري أساءت لـ كوكب الشرق أم كلثوم .

انجي خوري تتعرض للتحرش أثناء مشاركتها في المظاهرات اللبنانية التي اندلعت في أكتوبر 2019.

انجي خوري تربطها علاقة عداوة ببالمطربة اللبنانية قمر، بسبب المطرب آدم .

مكتب الآداب ومكافحة المخدرات فى لبنان يوجه اتهامات لـ انجي خوري بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات.

انجي خوري تمتلك أكثر 800 ألف متابع عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.