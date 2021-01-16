شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخلت ساندي عن حساب الإنستجرام؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الساعات الأولى من فجر السبت اكتشف متابعو المطربة المصرية ساندي تخليها عن حساب الإنستجرام الخاص بها، بعد أن أفرغ تمامًا من كل الصور الخاصة بها وأصبح فارغًا، وتساءل المتابعون عن سبب ذلك وهل ستقوم بعمل حساب جديد أم أن أحد الأشخاص قد قام بسرقة الحساب وستحاول استعادته من جديد وستظهر خلال الساعات القادمة حقيقة الأمر.





وكانت المطربة ساندى طرحت ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" والذى يضم 8 أغنيات متنوعة ما بين الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت ساندى فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

جدير بالذكر أن آخر أفلام ساندى فى فيلم "عيش حياتك" مع الفنان سامح حسين، والذى تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة فى حياته، فهو كان ناجحا فى الماضى على المستوى الشخصى والعملى، ويعيبه أنه روتينى، ويخاف من التجديد وتطورات الحياة، مما يؤدى إلى تدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التى ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله لكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.