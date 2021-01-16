شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "وقفة رجالة" يتصدر الإيرادات بـ 500 ألف جنيه فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "وقفة رجالة" إيرادات شباك التذاكر، حيث حقق أمس الجمعة بدور العرض إيرادات وصلت لـ 502 ألف جنيه، ويعتبر الرقم الأكبر الذي حققه الفيلم في ظل المنافسة بين الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائى، وحقق برومو الفيلم الذى طرحته شركة "سينرجى فيلمز" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" مشاهدات تخطت 11 مليون مشاهدة فى 4 أيام فقط، خاصة أنه يحتوى على مشاهد كوميدية مميزة تجمع أبطال العمل الذى تدور أحداثه فى إطار لايت.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.