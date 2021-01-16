صورة نادرة تجمع كريمة مختار ونور الدمرداش من حفل زفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة تجمع الفنانة القديرة الراحلة كريمة مختار وزوجها المخرج والممثل نور الدمرداش من حفل الزواج.

وظهرت كريمة، في الصورة وهي ترتدي فستان الزفاف، ليلة عرسها، وتجلس على "الكوشة" بجانب زوجها والد الإعلامي معتز الدمرداش.

وقال نور الدمرداش، خلال لقاء قديم لهما في برنامج "نجوم على العرش"، إنه حينما ذهب لخطبتها اشترط عليه والدها ألا تعمل معه في الفن وتظل صوت إذاعي فقط، وقبّل هذا الشرط، حتى وجد أن لديها كبت فني شديد، فأصرّ وزوجته بعدما أنجبت نجليهما "شريف ومعتز" على أن تشارك في أعمال مسرحية، رغم أن والدها وأهلها قابلوا ذلك بالرفض، وحينما جاء التليفزيون انتقلت له بعدما تغيّرت نظرة أهلها للفن.

يذكر أن، الفنانة الكبيرة الراحلة كريمة مختار، من مواليد محافظة القاهرة في 16 يناير 1934، وترجع أصولها إلى منطقة "ساحل سليم" بمحافظة أسيوط، واسمها الحقيقي "عطيات محمد البدري"، وهي شقيقة الإذاعية عواطف البدري، وكان لها شقيق وصل لرتبة لواء شرطة وهو محمد عبدالخالق البدري، وتوفي عام 2005.