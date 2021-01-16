"بعد محاولة خلق أزمة بينهما".. فارس كرم يرد على عاصي الحلاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

رد الفنان فارس كرم، على محاولة الزج باسمه لخلق أزمة بينه وبين الفنان عاصي الحلاني.

وكتب فارس، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏أبو الوليد.. حبيب قلبي، ومن أقرب الناس، ونحن دايما على تواصل واللي بيجمعنا محبة كبيرة من زمان".

وأضاف: "عاصي أصلا ما نزَل صورة عم ياخد اللقاح، وعم يتباهى في حتى كون بقصده متل ما البعض عم بقول!.. الله يحميه هو وعيلته.. واللي عم يصطاد بالمية العكرة ما بيطلعله معنا، ونقطة على السطر ".

وحاول أحد متابعي الفنان عاصي الحلاني، إشعال فتنة بينه وبين الفنان فارس كرم.

ورد الحلاني، على التدوينة عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏‎كن أكيد فارس.. حبيب قلبي، ما عم يجيب سيرتي.. انت ما تزت زيت على النار".

وأعاد متابع عاصي الحلاني، نشر تدوينة للفنان فارس كرم وأتبعها بتعليق: " عاصي الحلاني.. عم يجيب سيرتك أوعى تسكتله".

وكان الفنان فارس كرم، غرد تدوينة له عبر تويتر، قال فيها "‏بفهم إنّك تحمي نفسك وتاخد اللقاح ضد ‎كورونا .. بس بتفاجأ لمّا تتباهى فيه على السوشيال ميديا وتغمّض عيونك عن الناس اللي ما معا تاكل وواقفة على بواب المستشفيات.. ‎اللي اختشوا ماتوا ".