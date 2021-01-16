فيديو| منذر رياحنة ومحمد رمضان في كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان منذر رياحنة مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "موسى".

ظهر منذر في الفيديو رفقة الفنان محمد رمضان، مرتديان الجلباب الصعيدي، وعلق: "النجم المحترم محمد رمضان، الملحمة التاريخية موسى، يا رب".

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.