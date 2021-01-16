بعد رسالته الأخيرة.. هذا ما طلبته وفاء عامر من زوج هالة صدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة إلى الفنانة هالة صدقي، بعد ظهور تطورات جديدة في قصة الأخيرة مع زوجها سامح سامي.

وكتبت وفاء، عبر حسابها على "فيسبوك"، قائلة: "يعني إنسانة وبنت أصول يا سامح وماتتعوضش، يعني فنانة عظيمة وانسانة عظيمة وأم أعظم.. بحبك يا هالة وبحترمك يا كريمة الخلق يا بنت الأصول.. يا ريت أنت اللي تطلع تتكلم يا سامح مش حد تاني وزي ما أهنتها رد اعتبار شخص لا يعوض، هالة صدقي".

وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، بعد أشهر من ظهور خلافاتهما وإعلان كل منهما دخول ساحة القضاء والوقوف في المحاكم ضد الآخر، نشر منشورا جديدا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" كان بمثابة المفاجأة لمتابعي قصتهما.

وكتب سامي: "تخيلوا كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها، في الرعاية المركزة تكون أول واحدة عنده هي والولاد".

وتابع: "ومش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة، طبعا هي العظيمة أم ولادي هالة صدقي".

ووجه سامي رسالة لهالة، قائلا: "أشكرك جدا جدا لانك أنقذتي حياة بابا يا أصيله يا بنت الأصول".

كان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، اتهمها بأنها ليست أم طفليهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.

وردت هالة صدقي، على فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجها، يتهمها فيه بالاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها، وأموال من حسابه البنكي بعد أن حرر لها توكيلا عامًا منذ عدة سنوات، وقالت في تصريحات خاصة وقتها لـ"الخليج 365"، إنها استمعت إلى الفيديو المتداول، وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه زوجها ومحاميه والموقع الذي نشره بالتشهير.

وأضافت الفنانة: "الفيديو فيه حاجات كتير مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة والغرض منها التشهير"، مشيرة إلى أنه "لا يجوز الحديث عن الحياة الأسرية على السوشيال ميديا بهذا الشكل، والأطفال ذنبهم إيه يتعرضوا لكل ده، بيشكك في أطفاله عشان الفلوس".