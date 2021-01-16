شكرا لقرائتكم خبر عن لا شماتة فى الموت.. انتقادات لشقيق عمر خورشيد بعد تعليقه على وفاة صفوت الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض إيهاب خورشيد، شقيق الفنان الراحل عمرو خورشيد، لانتقادات بالغة بعد إظهاره علانية الشماتة فى وفاة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى الأسبق، بعد كتابته تدوينة تظهر فيها احتفالات عائلة خورشيد بوفاة الشريف، وكأنه حكم عليه بأنه هو من قتل شقيقه عازف الجيتار منذ ما يقرب من 40 عاما، دون أن يقدم دليلا على قيامه بهذا الفعل، وطالبه متابعيه على موقع "فيس بوك" بعدم الشماتة فى الأموات مهما كانت درجة الخصومة.



إيهاب خورشيد

ونشر إيهاب الشريف، عبر حسابه على فيس بوك، منشورين منذ وفاة صفوت الشريف، الأول، بتاريخ 14 يناير، عقب وفاة وزير الإعلام الأسبق مباشرة، وهو ما يبدو أنه أعاد نشر تدوينه قديمة تم حذفها، لكن ظل تعليقه ظاهرًا لمتابعيه، قائلا: "احتفالات عائلة خورشيد، إعادة النشر احتفالاً بموت صفوت الشريف".





أما المنشور الثانى، الذى ألمح فيه علانية بقتل الشريف لشقيقه، عندما أشار إلى أنه سوف يتلقى العزاء الآن فى شقيقه المتوفى عام 1981 وبعد نحو 40 عاما، قائلاً: "نحب نذكر إخوانا بتوع له ما له وعليه ما عليه، بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد على أنه طغى وظلم وتجبر لأننا شهداء الله فى ملكه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت العبد الفاجر الظالم يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب"، وأشار خورشيد إلى أن "الأسرة تتقبل واجب العزاء فى منزلها فى مصر الجديدة.. الله يرحمك يا عمر".



