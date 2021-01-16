شكرا لقرائتكم خبر عن أروى فى فوتوسيشن جديد بعد الإصابة بكورونا: أجمل ما بالمرأة ثقتها بنفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنانة أروى اليمنية لم تتأثر معنوياتها بإصابتها بفيروس كورونا، والتي أعلنت عن إصابتها بالفيروس التاجى مؤخراً، وتحديدًا الثلاثاء الماضى، وبعيدًا عن أزمتها الصحية، كشفت الفنانة اليمنية عن فوتوسيشن التقطت صوره قبل الإصابة بكورونا، حيث شاركت أروى، صورها مع متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام، وكتبت فى تعليقها عليها: "أجمل ما في المرأة ثقتها بنفسها"، كما ردت على البعض ممن استغربوا التقاطها فوتوسيشن بوقت إصابتها بكورونا، وقالت: "للتوضيح فى ناس فاكرة إن أنا بصور وعندى كورونا، هذا الفوتوشوت تم من حوالى أكثر من شهر".



أروى اليمنية

وكانت الفنانة اليمنية أروى، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، حيث كتبت: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي أمين".



أروى اليمنية

وكان عدد من النجوم والنجمات، أصيبوا بفيروس كورونا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، قبل أن يعلنوا تعافيهم، من بينهم يسرا، وأمير كرارة، وإيناس الدغيدى، وأبو، ومجدى صبحى وأيضًا إصابة ماجد المصرى، ووائل الإبراشى، ومؤخرا إصابة الإعلامى الكببير مفيد فوزى.