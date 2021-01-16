شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل كريمة مختار.. شاهد أجمل صور الفنانة الراحلة فى مراحل عمرية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنانة كريمة مختار، حيث أنها من مواليد 16 يناير، وقد تميزت بأداء دور الأم في السينما والتليفزيون، وهو الدور الذي ارتبطت به منذ بداية ظهورها، ورحلت الفنانة الكبيرة عن عالمنا يوم 12 يناير 2017 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً، وهنا أجمل صور كريمة في مراحل عمرية مختلفة.



كريمة مختار و نجلها معتز كريمة مختار و نجلها معتز

كريمة مختار

كريمة مختار و محمود ياسين

كريمة مختار و زوجها نور الدمرداش



كريمن مختار مع نجلها كريمن مختار مع نجلها



كريمة مختار فى حفل زفافها



كريمة مختار

بدأت كريمة مختار مشوارها الفني بالإذاعة من خلال برنامج الأطفال "باب شارو" وذلك في فترة الخمسينات، ومن خلاله اشتهرت كصوت إذاعي مميز، يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة، حتى عرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية، إلا أن أسرتها رفضت ذلك العرض، فاقتصر عملها على الإذاعة، حتى جاءتها الفرصة مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958، والذي سهل لها المشاركة في فيلم "ثمن الحرية"عام 1964م.

وقدمت كريمة مختار دور الأم في السينما المصرية بمجموعة كبيرة من الأفلام مثل " ثمن الحرية"، "المستحيل"، "نحن لا نزرع الشوك"، "ومضى قطار العمر"، "الحفيد"، و"أمير حبي أنا" "بالوالدين إحسانا" "الشيطان يعظ" " و"سعد اليتيم"، ورغم من ملامحها تحمل قدرا كبيرا من الطيبة والابتسامة البشوشة، إلا أن ذلك لم يمنعها من تقديم دور سيدة فرعونية قاسية في المسلسل الديني "لا إله إلا الله".

وشكلت كريمة مختار لفترة ثنائيا مع وحش الشاشة فريد شوقي، وقدما معا عددا من الأعمال التي غلب عليها الطابع الكوميدي، أبرزها "رجل فقد عقله"، و"الليلة الموعودة ويا رب ولد، ومسلسل البخيل وأنا".