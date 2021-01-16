شكرا لقرائتكم خبر عن غادة نافع وبوسى شلبى يحييان الذكرى الأولى لوفاة ماجدة الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم السبت الذكرى الأولى لوفاة الفنانة ماجدة الصباحى، حيث رحلت عن عالمنا في 16 يناير 2020، وولدت في يوم 6 مايو 1931، وحرصت ابنتها غادة نافع والإعلامية بوسى شلبى، على إحياء ذكرى الوفاة الأولى.

ماجدة الصباحى، اسمها الحقيقي (عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي)، ولدت في مدينة المنوفية في عام 1931 لعائلة الصباحي المعروفة في المحافظة، بدأت التمثيل وهى لا تزال في سن المراهقة بعد أن عرض المخرج سيف الدين شوكت المشاركة في بطولة فيلم (الناصح) والذي صورته سرًا عن أعين أسرتها، وبعد خلاف بين صناع الفيلم وأسرة ماجدة، تم اﻹتفاق على استكمال عملها الفني، لتواصل من بعدها التمثيل في عشرات الأفلام منذ ذلك الوقت وحتى منتصف التسعينات، ومن أبرز أفلامها: (لحن الخلود، الآنسة حنفي، بنات اليوم، أين عمري، شاطيء الأسرار، النداهة)، ولم تكتفي ماجدة بالتمثيل، بل قامت كذلك بانتاج العديد من الأفلام من خلال شركة الانتاج الخاصة بها، وأنتجت أفلام (هجرة الرسول، أين عمري، من أحب، النداهة، العمر لحظة)، كما كان لها تجربة وحيدة في اﻹخراج من خلال فيلم (من أحب؟).







