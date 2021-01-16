شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد تسترجع مرحلة الطفولة بصورة من دولاب الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة تارا عماد ذكرياتها مع مرحلة الطفولة، حيث شاركت صورة قديمة لها مع جمهورها ومتابعيها والتى كشفت عنها للمرة الأولى عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "منذ أن كنت طفلة صغيرة".



الفنانة تارا عماد

من ناحية أخرى، سبق وظهرت الفنانة تارا عماد، فى صورة تستعرض فيها رشاقتها أثناء زيارتها الأولى لمعبد فيلة في مدينة أسوان، حيث ظهرت وهى تؤدى حركة تعكس رشاقتها داخل المعبد، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "أول مرة أزور معبد فيلة فى أسوان، لقد فتنت به".



تارا عماد فى الطفولة

وتشارك الفنانة تارا عماد فى مسلسل "تحقيق"، الذى تدور أحداثه فى 13 حلقة للعرض على منصة watch it الرقمية، ويعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، ويشارك فى بطولته حمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، فاضكة ناصر، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالاخراج الدرامى.

وكان آخر أعمال تارا عماد في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد،عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى وعرض في رمضان الماضى.