شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر توجه رسالة لزوج هالة صدقى: "زى ما أهنتها رد اعتبار شخص لا يعوض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة إلى سامح سامى، زوج هالة صدقي، برد اعتبارها وذلك بعد تدخلها لإنقاذ حياة والده المحتجز حالياً داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وكتبت وفاء، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" يعني إنسانة و بنت أصول يا سامح و ماتتعوضش يعني فنانة عظيمة وإنسانة عظيمة وأم أعظم بحبك يا هالة وبحترمك يا كريمة الخلق يا بنت الاصول ياريت انت اللي تطلع تتكلم يا سامح مش حد تاني و زي ما أهنتها رد اعتبار شخص لا يعوض".



وفاء عامر

وأثنى سامح سامى، على زوجته الفنانة هالة صدقى، بعد فترة من الخلافات بينهما، مشيرا إلى أنها أم عظيمة وأصيلة، وذلك بعدما كانت أول من وقفت بجوار والده المريض والمتواجد فى العناية المركزة، ومجهودها الكبير فى توفير أكياس دم لوالده، متجاهلة تمامًا أزمة النسب والقضايا المنظورة فى المحاكم بينها وبين زوجها.

وكتب، فى تدوينه عبر حسابه على فيسبوك: "تخيلوا كده لما يكون فى مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادى، وأول لما تسمع إن بابا اللى هو حماها فى الرعاية المركزة تكون أول واحده عنده، هى والولاد ومش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة نادرة، وطبعا هى العظيمة أم ولادى هالة صدقى، أشكرك جدا جدا لأنك أنقذتى حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول".

فيما ردت دينا صدقى، شقيقة الفنانة هالى صدقى، على تدوينته، قائلة: "حمد الله على سلامته، وفعلا أولاد الأصول بيبانوا فى المواقف.. ربنا يباركلك فيهم".

وكانت الفترة الماضية، قد شهدت خلافات بين الزوجين، وصلت إلى قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بمد أجل الحكم فى استشكال زوج الفنانة هالة صدقى على حكم حبسه شهر، لامتناعه عن دفع نفقة.