شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور: عقد قران نادر حمدى اليوم وربنا يسعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب محمد نور لـ"الخليج 365" أنه سيتم عقد قران الموزع نادر حمدى على المنتجة سارة حسنى على أن يكون مقتصرا على الأهل والأقارب وأصدقائه المقربين، مشيرا إلى أنه يتم موعد الزفاف خلال الأيام المقبلة مضيفا: أتمنى لهم التوفيق في حياتهم، وأقول له ألف مبروك لصديقي وعشرة عمرى.

من ناحية أخرى شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل لؤلؤ، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.