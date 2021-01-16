شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى حليق الذقن فى لوك جديد.. ويعلق: "بندحرج التماسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم أحمد مكى، بلوك جديد، في أحدث صورة نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث تميز مظهره الجديد بالظهور بدون لحية، وكتب مكى فى تعليقه على الصورة التى شاركها مع جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا: "بندحرج التماسى"، وما أن نشر الصورة حتى تفاعل معه متابعيه وأصدقاءه من الوسط الفني مثل علي ربيع، وأوس أوس، حيث كتب الأول: "وحشنى أوى"، في حين كتب أوس أوس: "أحلى مكى ربنا معاك".



احمد مكى

من ناحية أخرى، يواصل النجم أحمد مكى، تصوير مشاهده فى مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة العمل النجم كريم عبد العزيز والنجم إياد نصار، كما سبق ونشر الخليج 365 صورة لمكى ضمن أحداث المسلسل والتى تجمع بينه وبين الفنان أحمد حلاوة، ويجسد مكى دورا جديدا عليه فى الدراما ويبتعد عن الكوميديا من خلال هذا المسلسل.



أحمد مكى على موقع انستجرام

ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي تحتوى على الأكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.