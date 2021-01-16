شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة:"ماشيين بحقل ألغام احموا نفسكم من كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة كارول سماحة عن قلقها الشديد من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا فى لبنان

وغردت كارول، عبر حسابها على تويتر، قائلة "صار لنا تقريبا سنة، كل يوم نصحى على صدمة، على خبر حزين، على ورقة نعي على صورة مريض عم ينازع، على شاب أو صبية خسروا فجأة حياتهم، عندي إحساس كأن ماشيين بحقل ألغام وما نعرف بأي لحظة اللغم بيطلع فينا يا أصدقائي احموا نفسكم بنفسكم!.. حرب بيولوجية فرضت علينا.. وكل واحد مسؤول عن نفسه".



كارول سماحة

وطرحت النجمة اللبنانية "كارول سماحة"، الأيام الماضية ألبومها الجديد "كريسماس كارول" كاملاً على يوتيوب، ويتضمن الألبوم 9 أغانى وهى: من سنة لسنة، ايام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، إرجع يا زمان، كل عيد و انت حبيبى، بأخر الشارع، ياسوع جايى، ملك السلام .

وهو الألبوم الذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس والعام الجديد ووصفته بأنه ليس ألبوما تقليديا وكل أغنية فيه قصة تلامس حياتنا اليومية، وقد روجت للألبوم خلال الآونة الأخيرة بشكل كبيرعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلنت من خلال تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر عن احتواء الألبوم على أغنية رومانسية قائلة" مين قال بعيد الميلاد ما بنحتفل بالحب والعشاق..أغنية كل عيد وانت بخير حبيبى ..أغنية رومانسية من أجواء العيد بتسمعوها الليلة"، الأغنية من كلمات كارول سماحة وألحان هيو مارتن.