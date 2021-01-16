شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم لخطبتها.. تفاصيل علاقة ماجدة ورشدى أباظة ولماذا أقسمت أن تضربه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى إحدى أهم فنانات الزمن الجميل وصناع السينما فى مصر والعالم العربى، التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 16 يناير من العام الماضى.

أسست الفنانة الكبيرة ماجدة شركة إنتاج عام 1958 وأنتجت عددًا من الأفلام المهمة، قدمت من خلالها عددا من النجوم، وفضلا عن الأفلام الاجتماعية، ومنها أين عمرى، ومن أحب، والمراهقات الذى تم تصنيفه كأحد أهم الأفلام فى تاريخ السينما، أنتجت شركة أفلام ماجدة عددا من الأفلام الوطنية والدينية، وكان من أهم الأفلام التى أنتجتها فيلم «جميلة»، الذى تحدث عن بطولة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد وسلط الأضواء على ممارسات الاحتلال الفرنسى فى الجزائر، وفيلم العمر لحظة كما أنتجت عددا من أهم الأفلام الدينية ومنها هجرة الرسول وبلال مؤذن الرسول.

وفى حوار لـ"الخليج 365" تحدثت الفنانة غادة نافع عن الجانب العاطفى فى حياة والدتها الفنانة الكبيرة التى حازت لقب عذراء الشاشة.

وقالت غادة نافع لـ الخليج 365: «سمعت من ماما إن الفنان الكبير رشدى أباظة كان متعلق بيها جدا، وقلتلها طيب ليه ياماما مااتجوزتيهوش؟»

تشير إلى أن الفنانة الكبيرة كانت تصف الفنان رشدى أباظة بأنه شهم وجدع وكريم وأنه عندما شاركها بطولة فيلم المراهقات وكان من إنتاجها، جمعتهما العديد من المواقف، وقالت غادة ضاحكة: «ماما حكت لى إن مرة عمو رشدى اتأخر عن التصوير، وحلفت إنها هتضربه لما ييجى، ووقفت وراء الباب تنتظره ومعها عصا، وكان كل من بالاستديو يهابونه ويخافون منه، وقالوا لو ده حصل هيضربهم ويكسر الاستوديو، فبلغوه أن ماجدة واقفة ورا الباب وعاوزة تضربه، فدخل فجأة من ورائها وحملها ففوجئت به وظلت تصرخ».

وتابعت الابنة: «ماما كانت بتحبه وتقدم لها ولكن أسرتها رفضت لأنها رأت أن حياته لا تناسب حياتها، وهى سمعت كلام أهلها وبعدها ارتبطت بوالدى، وبعد زواجها قال الفنان رشدى أباظة لو شفته هاكسره»

تشير الابنة إلى أن الفنانة ماجدة كانت تحكى عن دنجوان السينما رشدى أباظة مؤكدة أنه كان يشعر بقرب موته ويقول دائما: «السينما هتحزن عليا وأنا صغير، وهلبسكم كلكم إسود، وكان بيحضر عيد ميلادى حتى آخر سنة قبل وفاته، وتوفى وكنت مع والدتى فى لندن وانهارت من شدة الحزن عليه».

ارتبطت الفنانة ماجدة بالفنان الطيار إيهاب نافع الذى كان ضابط طيران وعمل بالفن وشاركها بطولة عدد من الأفلام، وبدأ يتقرب إليها وكانت صديقاتها عندما يرينه يبدين إعجابهن به وبوسامته، وبالفعل تقدم لها وتزوجها»