فيديو| سميحة أيوب توجه لـ"يسرا" رسالة بعد شفائها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة القديرة سميحة أيوب رسالة للفنانة يسرا بعد شفائها من فيروس كورونا.

قالت الفنانة سميحة أيوب، خلال لقائها في برنامج "Et بالعربي": "يسرا الحبيبة، بصرف النظر بأنها زميلة، هي محببة لنفسي، اشتغلنا مع بعض مسلسل أوان الورد، صلتنا ببعض غير الفن".

أضافت: "بدعيلها من كل قلبي أن ربنا يكمل شفائها وترجعلنا وردة زي ما هي".

أعلنت الفنانة يسرا عن تعافيها من فيروس كورونا الذي أصيبت به مؤخرًا، وذلك عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت يسرا: "الحمد لله دائما وأبدا، بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدا من قلبي على دعواتكم ليا، الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية".

وتابعت: "لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة، بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع".

وأصيبت يسرا بفيروس كورونا قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا وخضعت للعزل المنزلي مع الحرص على تلقي بروتوكول العلاج.